3 سيناريوهات لجلسة حضور محمد حسان أمام الجنايات غدا بـ«داعش إمبابة»

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تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، غدا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، وسوف تشهد الجلسة 3 سيناريوهات .

السيناريو الأول هل سيحضر الشيخ محمد حسان للادلاء بشهادته أمام المحكمة بعد إستدعائه أكثر من مرة وتغريمه الف جنيه لعدم حضوره، إضافة إلى اصدار قرار بضبطه وإحضاره، وفى حالة عدم الحضور هل المحكمة سوف تصدر قرارا جديدا بشأنه بضبطه وإحضاره مرة ثانية.

السيناريو الثانى حضور الشيخ محمد حسان الجلسة وتقديم اعتذار لعدم مثوله أمام المحكمة عند استدعائه لظروفه المرضية، وعقب ذلك تناقشه المحكمة.

أما السيناريو الثالث تقديم محاميه مايفيد تعذر حضوره لظروف مرضية إضافة إلى تقديم الطب الشرعى المنتدب تقريرا بالكشف الطبي عليه .

كانت محكمة الجنايات أمرت باستدعاء محمد حسان للاستماع لشهادته بناء على طلب دفاع المتهمين، وأصدرت المحكمة في جلسة 12 يونيو قرارا بضبط واحضار محمد حسان ومحمد حسين يعقوب لتخلفهما عن الحضور، وفى الجلسة السابقة حضر الشيخ محمد حسين يعقوب التي تنصل خلال شهادته من معرفته بالجماعات الإرهابية وقررت المحكمة في ذات الجلسة ندب طبيب شرعى من الجهات المختصة للكشف على الشيخ محمد حسان بسبب تغيبه لسبب مرضى.

الاستماع إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية «داعش أمبابة» - صورة أرشيفية

قال الشيخ محمد حسين يعقوب الجلسة السابقة أمام محكمة الجنايات إنه حاصل على دبلوم معلمين وهذه أعلى مؤهلاته العلمية، وكل ما يقوله بخصوص الدين هو اجتهادات شخصية من قراءته، وأنه بدأ الدعوة منذ عام 1978 وكانت تنشر من خلال منابر المساجد والقنوات التليفزيونية.

وأضاف أنه لا يعلم تأثير كلامه لأنه يقف على المنبر عند خطبة الجمعة، ولا يشعر من أمامه لأنه يخاطب الله، على حد قوله، وأن الرسالة التي يقدمها لجمهور العامة من الملتزمين والشباب، لافتًا إلى نزوله في نشر الدعوة لمستواهم حتى يستطيعوا الفهم.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.