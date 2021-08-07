انطلاق اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بجامعة الدلتا التكنولوجية

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انطلقت أولى أيام اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، اليوم السبت.

أكد د.كتور هشام عبدالخالق رءيس جامعة الدلتا التكنولوجية على توفير الرعاية الكاملة للطلاب وكافة سبل الراحة لهم وتهيئة المناخ المناسب للإختبارات، كما تم التشديد على الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة.

تم تشغيل عرض تعريفي للطلاب قبل موعد اداء اختبار القدرات للجامعة والكلية، وبرامجها التكنولوجية والمعامل الموجودة بها، والتي تم تجهيزها على اعلي مستوي تقني وتكنولوجي، وكذلك نادي العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى التجهيزات الاخري كالمكتبة والصالة الرياضية ومختلف انشطة الطلاب.

والجدير بالذكر انه يتم تصحيح الاختبارات الكترونياً يوميا، ونسبة نجاح الطلاب لليوم الاول تجاوزت 90 %.

اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت اليوم وفق الجداول المقررة من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وحتي يوم ١٩ اغسطس الجاري وتشمل الاختبارات ثلاثة مجالات رئيسية وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.