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وزير الإسكان يُشارك في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة

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وزير الإسكان يُشارك في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة وزير الإسكان يُشارك في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة

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شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، في احتفالية افتتاح مجمع النيابات الإدارية، بمدينة القاهرة الجديدة، والذى نفذته وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، في إطار البروتوكول المُبرم بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية، لتنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتطوير وتأثيث وصيانة مقرات النيابة الإدارية في جميع محافظات الجمهورية.

هذا، وقد حضر الاحتفال، المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، وجمع كبير من رجال الدولة، والشخصيات العامة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن مجمع النيابات الإدارية، بمدينة القاهرة الجديدة، يقع على مساحة حوالى 4.8 فدان، ويتكون من (بدروم + أرضى + 5 أدوار متكررة)، ويبلغ إجمالي عدد النيابات بالمجمع 30 نيابة.

المصرى اليوم

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