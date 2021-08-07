محافظ كفرالشيخ يهنئ فريق ذوي الهمم

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فريق ذوي الهمم لفوزه بـ30 ميدالية متنوعة ذهبية وفضية وبرونزية في مسابقة الحلم المصري بمعسكر أبى قير «الفوج الأول» الذي تقيمها وزارة الشباب والرياضة سنويا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة ،وقد ضم الفوج الأول محافظات «القاهرة، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، الأقصر، بورسعيد، مرسى مطروح، البحيرة، بني سويف، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، سوهاج» بإجمالي 750 مشاركًا ومشاركةً، مثنياُ على أسرة المكتب من مدربين وإداريين ومتطوعين.

فتمكن فريق ذوي الهمم من الفوز ب 30 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية ،ففاز فريق الكورال الجماعي بالمركز الأول بـ 9ميداليات ذهبية ،وفريق مسرح المكفوفين بالمركز الثاني ب 12 ميدالية فضية ،وفريق الاسكتش الذهني بالمركز الثالث ب 4 ميداليات برونزية، والغناء الفردي بالمركز الثاني بميداليتين فضيتين،و الإنشاد الديني الفردي بالمركز الثاني ميدالية فضية وإلقاء الشعر بالمركز الثاني ميدالية فضية، والفن التعبيري أفضل موسيقى ميدالية ذهبية، كما حصل الفريق على شهادات التميز في مجال المسرح كأفضل مخرج مسرحي ،وأفضل موسيقى مسرحية،وأفضل ديكور مسرحي ،وأفضل ملابس ،وأفضل مؤدى الذي يضم راقصين.

جاء ذلك بإشراف الدكتور عزت محروس وكيل الوزارة، وعبدالمنعم الكناني ،وكيل المديرية للشباب ،وتنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق المكتب ،وإخراج أحمد جاويش مدرب المسرح، والدكتور طاهر حسن مدرب الكورال ،ومحمود العافي مدرب الفن التعبيري ،والسيد صبري مدرب مساعد الفن التعبيري ،المعتصم بالله احمد جاويش، مدرب الاسكتش ،ومحمد جمال، مدرب المكتب ،ومريم الصباحى متطوعة المكتب ،ومنتصر مدرب المكتب ،خالد ابراهيم إداري المكتب.