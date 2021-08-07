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شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه

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شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه
أنزلها من سيارته وقام بضربها بحجر.. توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية

شرطة مكة: وفاة امرأة تعرضت للضرب والدهس من زوجها.. والقبض عليه

‬صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا بتاريخ 25/ 12/ 1442هـ عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة؛ حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وقال المتحدث: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف: أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وتم توقيفه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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