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أولمبياد طوكيو.. "الجندي" يصنع المجد لمصر بفضية تاريخية

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أولمبياد طوكيو.. "الجندي" يصنع المجد لمصر بفضية تاريخية أولمبياد طوكيو.. "الجندي" يصنع المجد لمصر بفضية تاريخية
ليرتفع رصيد ميداليات بلاده إلى 6 ميداليات بينها 5 برونزية

أولمبياد طوكيو..

أخيرًا وبعد طول انتظار، عانقت الميدالية الفضية في الخماسي الحديث للاعبها أحمد الجندي.

وحصد أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث، أول فضية لمصر في أولمبياد طوكيو الحالية 2020، ليرتفع رصيد ميداليات مصر إلى رقم 6 ميداليات (واحدة فضية، و5 برونزية)، بعد احتلاله المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 1477 نقطة.

حصد الجندي 208 نقاط في رياضة السلاح قبل يومين، قبل أن تستكمل باقي الرياضات اليوم، ليحصل على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية؛ وفق موقع في الجول المصري.

وفي رياضة الجري+الرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة متفوقًا على نفسه؛ ليرتقي إلى المركز الثاني في إنجاز تاريخي لمصر.

وجاء "الجندي" وفق "المصري اليوم" القاهرية خلف جو شونج لاعب البريطاني الحاصل على الميدالية الذهبية برصيد 1482، وجاء بطل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 1470.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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