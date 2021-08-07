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الشعبية لتحرير فلسطين تدعو القائم الجديد بأعمال «أونروا» بتغيير السياسات السابقة

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الشعبية لتحرير فلسطين تدعو القائم الجديد بأعمال «أونروا» بتغيير السياسات السابقة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو القائم الجديد بأعمال «أونروا» بتغيير السياسات السابقة

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دعت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،«توماس وايت» القائم بأعمال مدير عمليات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية «أونروا» في قطاع غزة، بتغيير السياسات السابقة، كما رحبت بتعيينه.

وأعربت الدائرة عن أملها أن يُكرس المسؤول الجديد جهوده في خدمة قضايا وحقوق اللاجئين العادلة، حسب ما نصت عليها قرارات الأمم المتحدة وفي المقدمة منها قرار 194، داعية للتراجع عن كافة الإجراءات والقرارات المجحفة التي اتخذها المدير السابق «ماتياس شمالي»، خاصة سياسة تقليص الخدمات وإنهاء وظائف مئات الموظفين والعاملين بأونروا.

وطالبت الجبهة «وايت» بإعداد خطة مالية وإدارية تضع اللاجئ واحتياجاته وحقوق الموظفين في صلب اهتمام المؤسسة الدولية، وعدم تحميلهم أية أزمات مالية، وضرورة جلب الموازنات اللازمة لدعم الأونروا.

وأكدت الجبهة أن من مهام «أونروا» المساهمة في إعادة إعمار مئات المباني المدنية والتجارية والصناعية التي دمرها الاحتلال في العدوان الأخير على غزة، فضلاً عن تأمين مساعدات مالية وعينية عاجلة للمتضررين وخاصة بدل إيجار.

وشددت على ضرورة توفير كل الإمكانيات المالية والتعليمية المتاحة للبدء في العام الدراسي الجديد، وتطوير البنية التحتية في مخيمات القطاع، وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، ودعم القطاع الصحي وتوسيع الخدمات التي تقدمها العيادات والطواقم الطبية التابعة للأونروا.

المصرى اليوم

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