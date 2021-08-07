قافله طبيه بقرية الكراكات ببيلا

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نظمت إدارة القوافل الطبية في مديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، اليوم السبت، قافلة طبية، مجانية مُتعددة التخصصات في مقر الوحدة الصحية بقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقري المجاورة، وتستمر لمدة يومين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، خلال استقباله القافلة الطبية بمقر الوحدة الصحية، يرافقه أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، وعلي أمين، رئيس قرية إبشان، إن القافلة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن القافلة التي تستمر يومين تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ورئاسة الدكتور مجدي شنج، منسق القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ، جري تنفيذها وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، وتضم كافة تخصصات «الأطفال- تنظيم الأسرة- الباطنة- العظام- الجلدية- الجراحة- الأسنان- الرمد»، ومعمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانًا، بجانب وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأكد رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ، وجه بتقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة الطبية وأداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجلس مدينة بيلا ومديرية الصحة بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة منها.

قافله طبيه

قافله طبيه