توصيل علاج السكر لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لمنزله في الأقصر

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كلف الدكتور إسماعيل، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لجنه مكونه من الدكتور محمد مسعد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور ابانوب القس باخوميوس، ومحمد رستم اعضاء قسم رضاء المنتفعين بالتوجه لأحد المنازل لمريض بالسكر.

وصلت اللجنة بتوصيل علاج السكر لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى منزله، وتم صرف شهر للطفل، وجاري صرف 3 أشهر أخرى له مراعاة لظروفه الصحية.

وأشار الدكتور إسماعيل العربي، أن هناك عده تدخلات طبيه سوف تقوم بها الرعايه الصحيه بالأقصر، فيما يخص الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، للتسهيل عليهم وعلي أسرهم موضحا أن الهيئة تعمل على تيسير الإجراءات لكافة الفئات.

وتابع أن هناك سياسة جديدة في التواصل مع أهالي المحافظة من خلال قسم رضاء المنتفعين، المنوط بتكليفات عديده لخدمة المواطنين، وذلك سوف يتم تدريجيًا حتي أن تكتمل منظومه التأمين الصحي بالأقصر.

وأضاف العربي أن منظومه التأمين الصحي مقدر لها ان تنجح بسواعد أبناء محافظة الأقصر وبكوادرها الطبية الشابة، ويدعو الجميع للتلاحم والتشابك من أجل إنجاح تلك المنظومه الأقوى صحيًا على مستوى الوزارة.