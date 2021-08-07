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تطوير 7 مستشفيات حميات في المنيا

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تطوير 7 مستشفيات حميات في المنيا تطوير 7 مستشفيات حميات في المنيا

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تطوير 7 مستشفيات حميات، بمراكز العدوة، ومغاغة، وبني مزار، وسمالوط، والمنيا، وملوي ودير مواس، ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الحميات على مستوي الجمهورية .

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن أعمال التطوير تتم وفقا لنموذج وضعه الوزارة لأعمال التطوير بجميع المستشفيات ليتناسب مع مواكب الأمراض المستجدة، مثل وباء كورونا، وكورونا دلتا،والأمراض المعدية.

وكشف مسؤول بمديرية الصحة، قيام المديرية بإعلان حالة الطوارئ خلال شهر سبتمبر المقبل تحسبا لظهور حالات إصابة بكورونا دلتا، وهي من الأمراض الوبائية التي ظهرت مؤخرا بدول أوريا وشرق أسيا، وتصيب الأطفال والكبار.

في سياق متصل ،استعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهه ، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكداً على توافر أسرة الرعاية الطبية، وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كما ناشد المحافظ، اللواء اسامة القاضي، المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، وتكثيف حملات التطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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