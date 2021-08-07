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إزالة مخالفتين تعدي بناء ونقل 320 طن قمامة في المنيا

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إزالة مخالفتين تعدي بناء ونقل 320 طن قمامة في المنيا إزالة مخالفتين تعدي بناء ونقل 320 طن قمامة في المنيا

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إزالة الوحدة المحلية لمركز دير مواس في المنيا، حالتين تعدي على الرقعة الزراعية بقرية الناصرية، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني حرام، وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بنقل 320 طن قمامة من حي غرب مدينة المنيا، إلى الظهير الصحراوي الغربي، ضمن خطة الوحدة المحلية للحفاظ على البيئة من التلوث.

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على تواصل حملات الإزالة والنظافة العامة، والحفاظ على البيئة من التلوث، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

المصرى اليوم

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