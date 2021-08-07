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نائب شؤون التعليم يتفقد أول أيام اختبارات القدرات بكليات بنها (صور)

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تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، السبت، أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات التربية الرياضية، والفنون التطبيقية، والتمريض.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة محبوبة صبحى وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشؤون الطبية بالجامعة.

اطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة على سير الاختبارات والتى بدأت اليوم وتستمر حتى 19 أغسطس، مشيرا إلى أن الإختبارات تجري داخل 4 كليات بالجامعة هي الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية، والتربية النوعية- شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وأخيرا كلية التمريض.

كما تفقد نائب رئيس الجامعة العيادات الطبية، مشيداً بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الجامعة والإدارة الطبية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، وتقليل الكثافة العددية داخل اللجان .

وقال «سمير»، إنه تم تشكيل لجان داخل كلية كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.eg، ونشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.

الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات
الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب يتفقد أول أيام يوم اختبارات القدرات بالكليات

المصرى اليوم

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