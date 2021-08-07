القومي للمرأة يشارك في الدورة التأسيسية لمهرجان ايزيس الدولي للمسرح

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أعلن المجلس القومي للمرأة في بيان له أنه سيشارك الدورة التأسيسية لمهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة والتى تقام

تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة وجمعية يهمني الانسان ، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 21 سبتمبر المقبل والتي تحمل اسم الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال، ورئيستها الشرفية الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

وقالت مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة أن هذا المهرجان يعد امتداد لجهود الدولة فى دعم المرأة وتمكينها وتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة والملهمة ، ومن هنا يأتي حرص المجلس على المشاركه فى إطلاق دورته التأسيسية ، مؤكدة أن تاريخ المسرح المصري يضم العديد من المساهمات النسائية الهامة والمضيئة لكبار فنانات مصر .

يذكر أن الفنانة سوسن بدر تتولى منصب الرئيس الشرفى للمهرجان، وتترأس المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفى وتديره المخرجة عبير على والكاتبة رشا عبد المنعم، ويضم مجلس أمناء المهرجان فنانين ومسرحيين وشخصيات عامة وهم الفنان فتحى عبد الوهاب، والمخرج خيرى بشارة والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان، والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الروينى والمخرج سعيد قابيل والمخرجة نورا أمين والناقد رامى عبد الرازق.

وقد اختارت إدارة المهرجان الدولى الأول لمسرح المرأة فى مصر " إيزيس إلهة القمر لدى المصريين القدماء" لتكون أيقونة المهرجان ويحمل اسمها ليصبح مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة .