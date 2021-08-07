اختيار لوحة «الملك كامس» أجمل لوحة في استفتاء الجمهور بمتحف الأقصر

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أعلن متحف الأقصر عن القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون تحف شهر يوليو بداخلهما، وذلك ضمن التقليد الشهري لهذه المتاحف عبر استفتاء الجمهور من خلال الصفحة الخاصة بكل منهما على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ففى متحف الأقصر، اختار الجمهور من خلال التصويت، «لوحة الملك كامس»، وهى مصنوعة من الحجر الجيري مستطيلة الشكل ذات قمة نصف دائرية عليها بالغائر 38 سطرا أفقيا من الكتابة المصرية القديمة تسجل انتصارات الملك على الهكسوس، حيث تم اكتشافها في معبدالكرنك اسفل تمثال الملك رمسيس الثاني أمام البيلون الثاني وترجع لعصر الانتقال الثاني الأسرة 17.

وفى متحف التحنيط بالأقصر، اختار الجمهور «علامة العنخ»، مصنوعة من الخشب الملون وترجع لعصر الأسرة الـ18 وهي تعد رمز الحياة، وعثر عليها بمقبرة الملك امنحتب الثاني بوادي الملوك.