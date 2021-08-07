أصالة عن وفاة دلال عبدالعزيز: رحلت من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها

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نعت المطربة أصالة رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت لها صورة عبر حسابها الخاص على موقع الصور إنستجرام وعلقت وكتبت: «رحم الله من أنجبت سعادة للدنيا تمثّلت ببناتها.. أخلصن لها وللعمل ولكلّ قلب حزين ليزرعوا جميعاً كعائلة الفرح والطيب، رحم الله السيدة الغالية على قلوب الملايين وأعان الله قلب الحبيبات دنيا وإيمي وكلّ قريب وصديق ومُحبّ، آمين يارب العالمين».

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.