هند صبري عن رحيل دلال عبدالعزيز: كانت صاحبة واجب كما يقولون

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حرصت الفنانة هند صبري على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة دلال عبدالعزيز التي غابت عن عالمنا قبل دقائق بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت لها صورة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام.

وعلقت عليها وكتبت: «إنّا لله وإنَا إليه راجعون، فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب كما يقولون، النجمة دلال عبدالعزيز، لتلحق بزوجها النجم سمير غانم في الجنة بإذن الله، دعواتي لبناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصبر وخالص عزائي لهما ولزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان».