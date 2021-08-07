شريف منير عن رحيل دلال عبدالعزيز: «حبيبتي.. أم الواجب.. والحنان كله»

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نعى الفنان شريف منير، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية قبل دقائق بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع، ونشر صورة تجمعهما معًا عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام وكتب: «الله يرحمك ويصبرنا.. حبيبتي.. أم الواجب.. والحنان والذوق كله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتليفزيون.

دنيا سمير غانم و دلال عبدالعزيز - صورة أرشيفية