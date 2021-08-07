موعد وتفاصيل جنازة وعزاء الفنانة دلال عبدالعزيز

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كشف الإعلامي رامي رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتب رامي رضوان، عبر فيسبوك: «لا أراكم الله مكروه في عزيز.. صلاة الجنازة غدا بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس.. والعزاء في مدافن الأسرة بمدافن الوفاء والأمل بمدينة نصر.. نسألكم الفاتحة والدعاء».

وكان رامي رضوان كشف عن تدهور حالتها الصحية مؤخرا، مؤكدا أن الفريق المعالج كان يبذل جهودا كبيرا، والوضع الصحي صعب للأسف الشديد.