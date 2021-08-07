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شاهد.. فكرة بسيطة حوّلت أسرة سعودية إلى مؤسسة لتنشيط السياحة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الغذاء والدواء": مختبراتنا تكشف عن الألوان الصناعية غير الآمنة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
مذيعات الأخبار بأفغانستان يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"واشنطن بوست": بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الحصول عليها من اليوم السابع خطوة بخطوة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:09 مساءً
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تكريم الأطباء الروس في قاعدة حميميم لما قدموه من خدمات للعسكريين والسكان المحليين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 07 أغسطس 2021 01:46 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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