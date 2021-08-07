بشرى ناعية دلال عبدالعزيز : «سلمي على ماما رجاء وأستاذ سمير»

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نعت الفنانة بشرى رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا غالية ياللى عمرك ما فوتى واجب للى تعرفيه واللى متعرفيهوش، رحلت الودودة الخيرة الانسانة المحترمة أم الغاليين دنيا وإيمى، ربنا يصبر أهلك وأحبابك ويجعل كل الخير اللى عملتيه في ميزان حسناتك ويجعل مثواك الجنة...هتوحشينا قوى قوى وسلميلنا على أستاذ سمير وماما رجاء..ربنا يجمعنا بيكم على خير».

وكان الاعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، قد أعلنا رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز قبل قليل، قائلا: «أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة».