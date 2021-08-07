وزيرة الثقافة ناعية الفنانة دلال عبدالعزيز : تركت بصمات بارزة في وجدان الجمهور

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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي غيبها الموت اليوم السبت ٧ اغسطس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عام.

وقالت إن الراحلة تميزت بأسلوب فني خاص وعبرت بصدق عن المرأة المصرية في كافة الشرائح الاجتماعية كما جسدت شخصيات تركت بصمات بارزة في وجدان الجمهور، وتوجهت بالعزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق،، جاءت إلى القاهرة،وإكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الاعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون .