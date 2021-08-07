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إيقاف العمل 4 محطات من الخط الثالث للمترو لمدة ٤ أيام

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إيقاف العمل 4 محطات من الخط الثالث للمترو لمدة ٤ أيام إيقاف العمل 4 محطات من الخط الثالث للمترو لمدة ٤ أيام

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أعلنت شركة RATP الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق -الخط الأخضر انه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو فقد تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور.

وذلك ابتداءا من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة ٧ صباحا من يوم الأربعاء القادم الموافق 11 أغسطس 2021 على ان يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة وذلك ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.

هذا وقد قامت وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لتسيير أتوبيسات نقل عام خلال الفترة المذكورة لمستخدمي هذه المحطات تيسيرا على المواطنين لحين الانتهاء من الأعمال المشار إليها.

المصرى اليوم

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