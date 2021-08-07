رئيس البيت الفني للمسرح ينعى الفنانة دلال عبدالعزيز

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة النجمة دلال عبدالعزيز، والتي وافتها المنية منذ قليل، تاركة رصيد من الأعمال الفنية التي تعتبر علامات في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون، لتبقى خالدة في أذهان محبيها، أسكنها الله فسيح جناته، وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق،، جاءت إلى القاهرة، واكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، قدمت الكثير من الأعمال الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون .