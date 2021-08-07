رئيس «مياه القناة»: لدينا أسطول من السيارات المجهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة

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قال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، لدينا أسطول من سيارات الشركة المجهزة للتعامل مع أحداث طارئة، وذلك بعد صيانة تلك السيارات ورفع كفاءتها الفنية، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين جراج السيارات والورش الميكانيكية، تحت إشراف مباشر من المهندس عز الدين متولي.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت: لدينا اسطول من سيارات الفاكيوم، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بالإضافة إلى إصلاح وصيانة ورفع كفاءة عدد آخر من السيارات جاهزة للتعامل مع أي أحداث طارئة على مدار الـ 24 ساعة، مؤكداً على التعاون والتنسيق التام بين جراج الشركة في تسليك وتطهير الشنايش، وبالوعات، وشبكات وبيارات محطات الصرف الصحي.

وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت بجهود جميع العاملين في جراج سيارات الشركة، والحملة الميكانيكية المتمثلة في «سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع،» في إقليم محافظات القناة، وذلك بعد أن تم تدريبهم لأول مرة على أعلى مستوى، على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة على مدار الساعة، على أرض الواقع، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأضاف أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.