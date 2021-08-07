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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يشارك في قمة «ابني مستقبلك»

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وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يشارك في قمة «ابني مستقبلك» وفد «تنسيقية شباب الأحزاب» يشارك في قمة «ابني مستقبلك»

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شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في قمة ابني مستقبلك Build for your future- Byf في نسخته التاسعة.

وضم وفد التنسيقية، النواب مارثا محروس وعلاء عصام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب محمود فيصل ومحمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وهدي رؤوف ومحمد شلبي وجميلة زكي أعضاء اللجان النوعية.

وشاركت النائبة غادة على كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان «المسئولية المجتمعية للطلاب»، أشارت خلالها إلى تجارب تمكين الشباب في الآونة الأخيرة، ومنها تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كقصة نجاح ملهمة ودليل على تمكين الدولة المصرية للشباب المؤهلين في السلطات التشريعية والتنفيذية.

وأكدت النائبة، أهمية التطوع لتحقيق المسئولية المجتمعية للطلبة، وعددت فرص التطوع المتاحة في الوزارات المختلفة وفي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتنسيقية الشباب، واتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

وتهدف القمة لسد الفجوة بين الطلاب ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، خصوصا الطلاب المقبلين على المرحلة الجامعية، لتأهيلهم ومساعدتهم على إيجاد مجالات لدراستهم وحياتهم المهنية، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج المناسبة والتوجيه السليم من الخبراء المهنيين.

المصرى اليوم

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