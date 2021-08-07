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وزير التعليم : الوزارة ستوفر كتبا رائعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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وزير التعليم : الوزارة ستوفر كتبا رائعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي وزير التعليم : الوزارة ستوفر كتبا رائعة لطلاب الصف الرابع الابتدائي

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وجه شوقي نصيحة إلى أولياء أمور «تعليم ٢» من KG1 حتى الصف الرابع الابتدائي، قائلاً :إن التهافت من «مافيا الكتب الخارجية» و«مافيا الدروس الخصوصية» يخلق جوًا أقرب إلى الجو الإجرامي بحثا عن أموالكم.

وتابع: أنتم لستم بحاجة إلى الدروس الخصوصية ولستم بحاجة إلى أي كتب إضافية خارجية وأنصحكم ألا تضيعوا اموالكم على أيهما.

وأضاف شوقي أنه سوف توفر الوزارة كتبًا رائعة للطلاب ودليلا كاملا للمعلم وقنوات مدرستنا ١ لخدمتكم مجانيا بالإضافة إلى قناة تليفزيونية مجانية جديدة «للمعلم وولى الأمر» لتوفير كل المصادر المطلوبة للتعلم الجيد.

وقال :أتمنى أن يشارك أولياء الأمور بالوقت والجهد في متابعة تعليم أولادهم بدلا من الزج بهم في دروس يتم حجزها صيفا رغم التحذير من مخاطرها مرارا وتكرارا.

وأشار إلى أن ناشرو الكتب الخارجية ومعلمو الدروس الخصوصية يتهافتون على معرفة شكل المناهج الجديدة لترويج تجارتهم لكم رغم أن المناهج ليست سرًا عسكريا ولا يجب أن نتناول هذا على أنه «تسريب» ولكنه «سرقة» في وضح النهار لمادة علمية وحقوق ملكية فكرية لمناهج تنفق عليها الدولة عن طريق تجار للاستيلاء على أموال الناس وأرجو أن لا تشجعوا تجارتهم وسرقتهم لما لا يملكوه.

المصرى اليوم

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