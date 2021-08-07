حملة أمنية تستهدف «مشتهر» بطوخ لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، السبت، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 4 متهمين، وضبط 3 قطع أسلحة بيضاء، ومتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا متنوعة، وتنفيذ 2376 حكم قضائي متنوع.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.