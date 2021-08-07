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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ والشعب المصري برأس السنة الهجرية

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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري برأس السنة الهجرية رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ والشعب المصري برأس السنة الهجرية

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أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح ، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة ، ويعيدها على الشعب المصري العظيم بالتقدم والسلام. وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث زكي ببرقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.

المصرى اليوم

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