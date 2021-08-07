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شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل "حامدي"

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شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل "حامدي" شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل "حامدي"
اللاعب ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه

شاهد.. وزير الرياضة المصري إلى جانب الأمير عبدالعزيز بن تركي مساندًا للبطل

حرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على الحضور إلى جانب وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمساندة نجم السعودي للكاراتيه طارق حامدي.

جاءت هذه اللفتة من جانب الوزير المصري، مساندة لنجم الكاراتيه السعودي طارق حامدي في مشاركته لمنازلة اللاعب الإيراني.

وكان اللاعب السعودي طارق حامدي قد ضمن أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.

وحلّ "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".

وكان قد خسر حامدي النزال الأوّل أمام الكرواتي 'ايڤان' بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الايراني "0/0"، قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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