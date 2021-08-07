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بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني"

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بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني" بطل الكاراتيه "حامدي" يضمن تحقيق أول ميدالية سعودية.. ومباراة مرتقبة مع "الياباني"

بطل الكاراتيه

ضَمِنَ بطل الكاراتيه طارق حامدي، أول ميدالية للمملكة في أولمبياد طوكيو، في منافسات وزن 75 كجم للعبة الكاراتيه، عقب فوزه على اللاعب الكندي دانيال "10/ 3" وتأهله لنصف النهائي.

وحل "حامدي" في وصافة المجموعة خلف الإيراني، ويلتقي في وقت لاحق مع متصدر المجموعة الأولى وهو البطل الياباني "اراجا".

وكان حامدي قد خسر النزال الأول أمام الكرواتي "ايڤان" بنتيجة "3/2"، ثم فاز على الأمريكي براين آر بنتيجة "4/1"، وبعد ذلك تعادل مع الإيراني "0/0" قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة بالفوز على اللاعب الكندي.

وكانت القرعة قد وضعت اللاعب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب الإيراني ساجاد جانجزاده، والكندي دانيال جيسينسكي، والأمريكي براين آر، والكرواتي إيفان كفيسيتش.

ويتأهل لاعبان من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي؛ علمًا بأن الرباعي المتأهل سيضمن الحصول على ميدالية.

الثنائي الخاسر في نصف النهائي سيحصل على الميدالية البرونزية لكل منهما، إضافة إلى صاحبي المركزين الأول والثاني، اللذين يتوجان بالذهبية والفضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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