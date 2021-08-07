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شاهد.. فكرة بسيطة حوّلت أسرة سعودية إلى مؤسسة لتنشيط السياحة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الغذاء والدواء": مختبراتنا تكشف عن الألوان الصناعية غير الآمنة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
مذيعات الأخبار بأفغانستان يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"واشنطن بوست": بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:24 مساءً
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الحصول عليها من اليوم السابع خطوة بخطوة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:09 مساءً
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:54 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
هدوء حذر بمنطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 07 أغسطس 2021 01:30 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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