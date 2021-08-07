أخبار عاجلة

شاهد.. فكرة بسيطة حوّلت أسرة سعودية إلى مؤسسة لتنشيط السياحة -
"كهاتين" توزع "60" حاسوبًا على "أيتام مكة" استعدادًا للدراسة -
"شؤون المسجد النبوي" تُنهي استعداداتها لاستقبال الصائمين في يوم عاشوراء -
"الغذاء والدواء": مختبراتنا تكشف عن الألوان الصناعية غير الآمنة -
مذيعات الأخبار بأفغانستان يواصلن عملهن عبر الشاشات دون اعتراض طالبان -
"واشنطن بوست": بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل -
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Google -
"الأرصاد": حالة أمطار رعدية على عسير -
نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الحصول عليها من اليوم السابع خطوة بخطوة -
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

هدوء حذر بمنطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر

أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟

أين السر في الخروج الأمريكي السريع من أفغانستان؟