محافظ الشرقية : فحص ومراجعة موقف عقار ههيا المائل وتشكيل لجنة للوقوف على ملابساته

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقف أعمال تركيب وإزالة برج المحمول، وأنه يفحص بنفسه مشكلة عقار ههيا المائل، ويقوم بمراجعة الأوراق والموافقات وتقرير الإستشاري المقدم من مالك العقار، فضلاً عن تشكيل لجنة فنية تضم مديرية الإسكان وجميع الجهات والأطراف المعنية «إدارة شؤون البيئة بالديوان العام- الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ههيا- الشؤون القانونيه بالديوان العام»، للوقوف على كافة التفاصيل والملابسات والتي أدت إلى حدوث ميل في البرج.

وقالت أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ الشرقية لن يسمح بالإضرار بمصلحة السكان، وأي قرار سيتم إتخاذه من قبل المحافظ سيكون بناءا عن تقرير اللجنة الفنية، والمحددات والضوابط وما ينص عليه القانون.

كما كلف المحافظ، ماهر الشناف مدير إدارة البيئة بالديوان العام، بتوفير مكاناً بديلاً لإقامة برج المحمول نظراً لوجود مخالفات هندسية وإنشائية بالعقار المائل، كما كلف رئيس مدينة ههيا بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أرواح المواطنين.

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أنه لم يتم الإدلاء بأية تصريحات لأي موقع صحفي إلكتروني؛ أو جهة صحفية وإعلامية بهذا الشأن ،وأي تصريح تم نشره في المواقع الإلكترونية الصحفية عارية من صفتها الرسمية، وتتحمل الجهة الناشرة مسؤلية صحتها من عدمه.

وأكدت أن فور إنتهاء محافظ الشرقية من فحص ملف برج ههيا المائل ،ومراجعة أوراقه سيتم نشر القرار الخاص به والصادر من المحافظ على الصفحة الرسمية للمحافظة.