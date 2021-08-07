القومي للمرأة ينعى الفنانة دلال عبد العزيز

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نعى المجلس القومي للمرأة في بيان له وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن وبالغ الأسى الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا مهما من رموز الفن قائلة: «الأصيلة العظيمة الفنانة حبيبة الكل دلال عبدالعزيز».

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.