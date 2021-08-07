تسبب التسمم .. نقيب الفلاحين: «أوعي تأكل الجوافة الخضراء»

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قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام إن تناول بعض الفواكة والخضروات قبل النضج تتسبب في مشاكل صحية قد تصل إلى التسمم محذرا من تناول فاكهة الجوافة قبل نضجها قائلا «أوعي تاكل الجوافة الخضرا» .

وأضاف نقيب الفلاحين أن ثمار الجوافة الخضراء الغير ناضجة قد تؤدي إلى التسمم لأن قشرتها الخضراء تحتوي على مواد سامة وعند تناولها قد تتسبب في مشاكل بالجهاز الهضمي وألم بالمعدة أو اسهال أو إمساك وقد تتسبب في حالة تسمم .

وأوضح أبو صدام أن الجوافة من الفواكه اللذيذة ذات القيمة الغذائية العالية وتحتل المركز العاشر في الصادرات المصريه بنحو 9آلاف طن، وتصل المساحات المنزرعة منها بمصر ما يزيد عن 40 ألف فدان وينتج الفدان نحو 10طن تقريبا وتتركز زراعتها في محافظات البحيرة والاسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والقليوبية .

وأشار أبو صدام أن الوان بعض الخضروات والفاكهة تتغير ألوانها بعد النضج إلى لون أخر مختلف، حيث تكون ثمرة البطيخ الغير ناضجة ذات لب أبيض يتحول إلى اللون الأحمر أو الأصفر حسب الصنف بعد النضج وتكون ثمار الجوافه والطماطم خضراء قبل النضج لتتحول إلى اللون الأصفر بعد النضج في الجوافه والاحمر بعد النضج في الطماطم، وكذلك التمر الذي يكون لونه أخضر قبل النضج فيتحول إلى الاحمر أو الاصفر أو أي لون اخر حسب النوع بعد النضج فيما تبقي الوان بعض الخضروات بنفس لونها بعد النضج.