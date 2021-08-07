وفاة شاب دهسه قطار بمحطة شبرا الخيمة

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لقى شاب مصرعه أسفل عجلات قطار بورسعيد – القاهرة عندما هدأ القطار سرعته أمام محطة شبرا الخيمة وظن الشاب ان القطار سيقف فأسرع محاولا النزول فأنزلقت قدماه وسقط أسفل العجلات اثناء مواصلة القطار السير ولقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بورود بلاغ من محطة سكك حديد شبرا الخيمة بسقوط شاب اسفل عجلات القطار 186 «بورسعيد- القاهرة» أثناء محاولتة النزول عندما هدأ القطار سرعته أمام المحطة.

انتقتلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين سقوط «م إ م» 20 سنة بعد أن اختل توازنه خلال محاولة النزول من القطار 186 «بورسعيد- القاهرة»، أثناء سير القطار بالمحطة وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة والتى صرحت بالدفنة.