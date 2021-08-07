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«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

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«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لإحكام السيطرة الأمنية «الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادى تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2945 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 13787 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و123 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، و105 قضية في مجالات تنفيذ القرارات الإدارية المختلفة، ومتابعة مخالفات أنشطة الوحدات السكنية والمهنية، و1403 قضية تموينية متنوعة.

المصرى اليوم

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