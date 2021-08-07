«أصر على إحضار زوجته الثانية للمنزل».. شاب يقتل والده بسكين في الدقهلية

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أقدم شاب في الدقهلية على قتل والده بطعنة نافذة بسكين في البطن بسبب خلافات عائلية بينهما، وتمكنت مباحث نبروه من القبض عليه.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه بقيام شاب بقتل والده ببندر نبروه دائرة المركز وفر هاربا.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة عبدالناصر السيد رمضان الغرباوى ٥٠ سنة ومقيم ببندر نبروه وبجواره سكين عليها دماء.

تم التحفظ على الجثة والسكين لحين وصول النيابة العامة.

الاب المجنى عليه بالدقهلية

وأكدت زوجته السيدة محمد رمضان أن نجله محمد، 23 سنة طعنه بسكين، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما وتطورت لمشاجره وطرده والده من المنزل ورفض ثم استل سكين وطعنه وفر هاربا.

وقال شهود عيان من أهالى نبروه: «إن الأب المجنى عليه متزوج من سيدة أخرى غير زوجته الأولى والدة المتهم وكان الابن دائم الشجار مع والده لهذا السبب وعندما قرر الأب إحضار زوجته الثانية للمنزل وطرد زوجته الأولى رفض الابن وأمام إصرار والده نشبت مشادة بينهما تطورت لقيام الابن بطعن والده بسكين».

تم نقل الجثة لمستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة وتمكنت المباحث من ضبط المتهم أثناء محاولته الاختباء عند أحد أصدقائه.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة.