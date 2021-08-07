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ضبط 9978 مخالفًا لارتداء الكمامة و234 قضية تداول شيشة

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ضبط 9978 مخالفًا لارتداء الكمامة و234 قضية تداول شيشة ضبط 9978 مخالفًا لارتداء الكمامة و234 قضية تداول شيشة

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تمكنت أحهزة وزارة الداخلية من ضبط 9978 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 234 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة "شيشة"، وتحرير 771 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9945 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 771 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 234 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1460 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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