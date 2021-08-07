أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة.. طريقة الحصول عليها من اليوم السابع خطوة بخطوة -
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ -
رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره -
«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل ) -
بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة -
مالك استديو تصوير بالدقهلية يستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج -
الجزائر تستفيد من قرار «كاف» بخوض 3 مباريات بتصفيات المونديال بالمغرب -
التفاصيل الكاملة لحجب وزير التعليم نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريب النتيجة -
«الداخلية» تكشف ملابسات إختطاف مستخلص جمركى بالشرقية وتضبط 3 متهمين ( التفاصيل ) -
«من حقي أفرح بأولادي».. أول تعليق من نائب الشرقية بعد حجب نتيجة نجليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تصريح صادم من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح جونسون

Print
تصريح صادم من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح جونسون تصريح صادم من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح جونسون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة ​الأدوية​ الأوروبية يوم السبت، أنّ لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا​ يسبب انخفاض الصفائح الدموية.

وأوصت الوكالة بتحديث الملصق الخاص ب​اللقاح​ ليشمل تحذيرات من حالة مناعية نادرة وطنين الأذن والدوخة، مؤكدة ان «حماية اللقاح ما زالت تفوق مخاطر ​الآثار​ الجانبية».

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على «تويتر» إن الهند أقرت، السبت، جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون للاستخدام الطارئ.

وكانت الشركة قد قالت، الجمعة، إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها.

وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها أسترازينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسي ومودرنا.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقاً لإحصائيات رويترز.

وتهدد سلالة «دلتا» الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئاً على أنظمة الرعاية الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

المالية: الإنفاق على الحماية الاجتماعية وصل 4.2٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠١٩/ ٢٠٢٠

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

رئيس جهاز المدينة: افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد تطويره

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

«السجن أو الغرامة» ..الداخلية: 18 سبتمبر تطبيق عقوبات الملصق الالكتروني ( التفاصيل )

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة

بعد قليل .. اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة