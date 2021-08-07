تصريح صادم من وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح جونسون

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أعلنت وكالة ​الأدوية​ الأوروبية يوم السبت، أنّ لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لفيروس كورونا​ يسبب انخفاض الصفائح الدموية.

وأوصت الوكالة بتحديث الملصق الخاص ب​اللقاح​ ليشمل تحذيرات من حالة مناعية نادرة وطنين الأذن والدوخة، مؤكدة ان «حماية اللقاح ما زالت تفوق مخاطر ​الآثار​ الجانبية».

وقال وزير الصحة الهندي مانسوخ ماندافيا على «تويتر» إن الهند أقرت، السبت، جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون للاستخدام الطارئ.

وكانت الشركة قد قالت، الجمعة، إنها تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها.

وأضافت أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية لتصنيع اللقاح.

وأقرت السلطات الهندية حتى الآن استخدام اللقاحات التي أنتجتها أسترازينيكا وبهارات بيوتيك ومعهد جاماليا الروسي ومودرنا.

وتجاوزت حالات الإصابة بكورونا في أنحاء العالم 200 مليون في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفقاً لإحصائيات رويترز.

وتهدد سلالة «دلتا» الأشد عدوى المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة وتشكل عبئاً على أنظمة الرعاية الصحية.