سرقة وخيانة ومفاجآت صادمة في جريمة "فتاة المول" بمصر

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قالت لصديقتها الخائنة وهي تموت: "حرام عليكي.. دافعي عني"

سرقة وخيانة ومفاجآت صادمة كشفت عنها التحريات والتحقيقات في واقعة مقتل فتاة تدعى "نجلاء" داخل عيادة طبيب عيون بمول تجاري بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، شمالي مصر.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية: فبعد الغموض الذي غطى الجريمة لأيام، كشفت التحقيقات أن المتهمين 3 أشخاص بينهم فتاة صديقة القتيلة واثنان آخران، وتبين أن الفتاة المتهمة تعمل سكرتيرة طبيب في عيادة قريبة من العيادة التي تعمل بها المجني عليها، وأنهم جميعًا من محافظة البحيرة وارتكبوا الجريمة بهدف سرقة جوال الضحية وحقيبتها ومبلغ مالي.

مفاجأة وجريمة

وأوضحت تحريات الأمن المصري أن المجني عليها تم قتلها داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري بكفر الدوار؛ حيث دخلت صديقة الفتاة العيادة لإشغالها حتى يتمكن صديقاها من سرقة حصيلة أموال الكشف بالعيادة وهاتف الضحية، لكن الفتاة الضحية اكتشفت الجريمة فحاولت الصراخ، فقاموا بقتلها طعنًا بسكين.

سرقة وخيانة

كما تبين من التحريات أن صديقة المجني عليها هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها التي أحضرت لها كوبًا من العصير، وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت المتهمة لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية والفرصة متاحة للسرقة، فتوجّها إليها وقامت صديقة المجني عليها بإشغالها بحجة أنها ستتحدث معها في موضوع خاص، بينما قام المتهمان اللذان ادعيا أنهما مرضى، بمحاولة سرقة أموال إيراد الكشف بالعيادة، وفي تلك اللحظة اكتشفت المجني عليها ما يحدث حولها وحاولت الصراخ.

"حرام عليكي.. حوشى عني"

وأوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بتكميم فم الضحية التي كانت تستغيث بصديقتها وتقول لها: "حرام عليكي.. حوشى "دافعي" عني"، لكن الصديقة الخائنة أشارت إلى أحد المتهمين فأخرج سكينًا وطعن الضحية عدة طعنات قاتلة ثم سرقوا هاتفها وحقيبتها ومبلغًا ماليًّا وغادروا مقر العيادة، لكن كاميرات المراقبة رصدت كل من دخل وغادر العيادة وقت وقوع الجريمة، وكانوا 12 شخصًا، بينهم المتهمون الثلاثة.

حالة من الحزن الشديد

وسادت حالة من الحزن الشديد على منصات التواصل الاجتماعي بسبب وفاة الفتاة نجلاء داخل عيادة طبيب عيون في البحيرة؛ حيث كانت "نجلاء" من المساهمات في العمل الخيري في مدينتها، فهي مؤسسة جروب نسائي بالمحافظة، ومعروف عنها مساعدة المحتاجين، وطالب الجميع بالقصاص للفتاة.