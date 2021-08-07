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عمرو سعد ناعيًا دلال عبدالعزيز : كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والأم الحنونة

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عمرو سعد ناعيًا دلال عبدالعزيز : كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والأم الحنونة عمرو سعد ناعيًا دلال عبدالعزيز : كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والأم الحنونة

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نعى الفنان عمرو سعد رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز بأن قام بنشر صورة لها عبر حسابه الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرم وكتب عليها: «أشكو بثي وحزني إلى الله .، لا توجد كلمات تحتوي احساسي بالحزن والصدمة ، اشهد الله انك كنت القلب الطيب والنفس الجميلة والأم الحنونة ، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ولنا الله والصبر».

وكان الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الراد قد أعلنا رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكان أخر أعمال «دلال» مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، انتاج صادق الصباح.

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