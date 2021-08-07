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بسبب الحرارة والكهرباء السيطرة على حريق في محل البان وشقه بالقليوبية

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بسبب الحرارة والكهرباء السيطرة على حريق في محل البان وشقه بالقليوبية بسبب الحرارة والكهرباء السيطرة على حريق في محل البان وشقه بالقليوبية

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق شب في محل ألبان وشقه في مدينة العبور والخانكة بسبب إرتفاع درجات الحرارة وماس كهربائى دون وقوع خسائر بشرية

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا بوقوع حادثى حريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة والكهرباء تبين ان الحريق الأول.

بلاغ بنشوب حريق بأحد محلات الألبان بالحى الأول دائرة قسم شرطة العبور وانتقلت سيارتى إطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتداده للمحال المجاورة وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بأحد محلات الألبان على مساحة 30 متر، وامتدت لمخزن ملحق به على مساحة 30 متر واتت النيران على ثلاجتين وديب فريزر وجهاز تكييف ومواد غذائية بالمخزن ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح ورجحت الاجهزة الامنية حدوث الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة للاجهزة الكهربائية مما ادى إلى حدوث ماس.

وتلقى مامور مركز شرطة الخانكة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس بعقار مكون من 10 طوابق بمنطقة عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة.

و انتقلت سيارة اطفاء وتبين نشوب حريق بشقة سكنية بالدور الخامس وأتت النيران على بعض محتويات الشقة ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر بالأرواح وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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