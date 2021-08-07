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بإلقاء «الشطة» على وجه قائديه.. ضبط عصابة سرقة «التوك توك» في الأميرية

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بإلقاء «الشطة» على وجه قائديه.. ضبط عصابة سرقة «التوك توك» في الأميرية بإلقاء «الشطة» على وجه قائديه.. ضبط عصابة سرقة «التوك توك» في الأميرية

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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 3 أشخاص حال شروعهم في سرقة مركبة «توك توك» كرهاً عن قائدها بالأميرية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية حال شروعهم في سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها عن طريق إلقاء مسحوق الشطة على وجه قائدها.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بالمنطقة محل الضبط مستقلاً مركبة «التوك توك» قيادته استوقفه المتهمون بدعوى توصيلهم وأثناء ذلك شرعوا في سرقتها كرهاً عنه بإستخدام مسحوق الشطة، وإتهمهم بالشروع في سرقته بالإكراه.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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