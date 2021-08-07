نبيلة عبيد ناعية دلال عبدالعزيز : «مقدرتش تعيش بعد حبيبها ما مات»

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نعت الفنانة نبيلة عبيد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية قبل دقائق بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت نبيلة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديو إنستجرام: «كانت تتميز بالبساطة والتلقائية وخفة الدم، فيها شبه من أي ست مصرية جدعة، دلال عبدالعزيز مقدرتيش تعيشي بعد ما حبيب عمرك سابنا ومشي، الله يرحمك ويرحمه».

كانت آخر أعمال «دلال» مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج صادق الصباح.