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تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت بمطروح 07_08_2021

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تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت بمطروح 07_08_2021 تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت بمطروح 07_08_2021

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أكدت هيئة الارصاد الجوية المصرية ان حالة الطقس اليوم السبت 7 اغسطس 2021 في مطروح هو طقس حار طوال اليوم مع نسبة عالية أو مرتفعة من الرطوبة تصل إلى حوالى 69% مما يزيد من حالة الاحساس بحرارة الجو .

من ناحية أخرى يبلغ متوسط سرعة الرياح اليوم حوالى 30 كم في الساعة وتزيد مع هبات الرياح إلى 37 كم في الساعة مع مستوى للرؤية يصل إلى حوالى 10 كيلومترات على الطرق السريعة والدولية بالمحافظة .

وتبلغ درجات الحرارة اليوم السبت بمطروح العظمى 31 والصغرى 22 وتزيد الدرجة العظمى عن مثيلاتها من العام الماضى بارتفاع درجتين بينما تزيد الصغرى عن مثيلتها من العام الماضى بارتفاع ثلاث درجات وهذا يؤكد استمرار موجة الطقس الحار وارتفاع متوسطات الحرارة عن متوسطاتها في نفس التوقيت من العام الماضى .

المصرى اليوم

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