محافظ القليوبية تنظيم قوافل علاجية بيطرية بعدد من مراكز ومدن المحافظة

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نظمت محافظ القليوبية، ممثلة في مديرية الطب البيطري، عدد من القوافل البيطرية، بقري ميت كنانة مركز طوخ وطنان مركز قليوب وقرنفيل مركز القناطر الخيرية والشموت مركز بنها وكفر الصهبي مركز شبين القناطر، وذلك خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 29 يوليو 2021، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظة الإقليم، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمة أفضل للمواطنين خاصة بالقري والنجوع.

واضافت الدكتورة امل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، أن القافلة العلاجية البيطرية شملت فحص وعلاج وتحصين 4011 حيوان، وتم تحصين 570 حيوان، واجراء جراحة ل 20 حيوان بالجراحات المختلفة، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من القافلة 2311 من صغار المربين، وتم تدريب 17 طبيب بيطري على اعمال التلقيح الاصطناعى والرعاية التناسلية.

وتابعت: بالاضافة إلى عقد 7 ندوات ارشادية عن التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعى، وتدوير المخالفات الزراعية،وصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، بمقر الوحدات البيطرية التي تم تنفيذ القوافل بها.

تأتي هذه القوافل، بناءاً على تعليمات محافظ القليوبية، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة،وتقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة، وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة، وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية، بالإضافة إلى إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي للماشية، والإستفادة من السلالات المتوافرة بالمحافظة والتحسين الوراثي.