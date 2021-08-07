ابنة رجاء الجداوي تنعى وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز: «قلبي وجعني»

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نعت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز التي توفيت عن عُمر ناهز الـ61 عامًا.

وقالت «مختار» من خلال صفحة والدتها عبر موقع الصور «انستجرام»: «مش عارفة أقول إيه غير أن قلبي وجعني أوي».

وتابعت: «إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر إيمي ودنيا ويصبرنا كلنا على فراقك».

وكان زوج ابنة الفنانة «عبدالعزيز»، دنيا سمير غانم، الإعلامي رامي رضوان أعلن وفاتها، منذ قليل، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة».

وتابع: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

فيما نعى زوج ابنتها الثانية إيمي، وهو الفنان حسن الرداد وفاة الفنان عبر «فيسبوك»: «والله ما قادر اكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، أطيب خلق الله».

وتابع: «عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة، عايز أقولك أنك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكي، هتلاقي حبيب عمرك اللي طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوي يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض في الآخرة».