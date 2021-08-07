أخبار عاجلة

عون: لن استقيل وسأقوم بواجبي الى النهاية -
"الصحة": إعطاء أكثر من 33 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة -
بـ"الكيميائي المسخن".. "سعود الطبية" تستأصل ورماً يغطي صدر وبطن خمسيني -
"المجلس الصحي" يدشن الأدلة الإرشادية الوطنية للممارسة السريرية لداء السكري -
تكتيك احترافي لفوز الركّابة بماراثون الهجن -
10 فوائد مباشرة يستفيد منها "السعوديون والمقيمون" من الجواز الصحي بين المملكة وأياتا -
"سكر" تختتم ماراثون مهرجان ولي العهد للهجن.. بأفضل توقيت -
"الشؤون الإسلامية" تنفذ البرنامج العلمي والتدريبي لمؤذني المساجد -
"الراجحي" يترأس اجتماع مجلس إدارة "هدف" والمجلس يشيد بمؤشرات الأداء -
"تعليم جازان" يعقد لقاءً تعريفياً بنظام مسارات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

3 مليون و914 ألف جنيه إيرادات «الإنس والنمس» الجمعة

Print
3 مليون و914 ألف جنيه إيرادات «الإنس والنمس» الجمعة 3 مليون و914 ألف جنيه إيرادات «الإنس والنمس» الجمعة

لاقتراحات اماكن الخروج

نجح النجم محمد هنيدي وفيلم «الإنس والنمس» في تصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية في ثالث ليلة عرض له محققاً 3 مليون و914 ألف جنيه.

ويشاركه البطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

الفيلم عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية وبحوزته مخدرات وأسلحة وبقصد الإتجار

«الداخلية»: ضبط متهم بالدقهلية وبحوزته مخدرات وأسلحة وبقصد الإتجار

امرأة سعودية تدمر محلًا بسيارتها أثناء تعلمها القيادة (فيديو)

امرأة سعودية تدمر محلًا بسيارتها أثناء تعلمها القيادة (فيديو)

ضبط أسلحة نارية وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 8 أشخاص في المنوفية

ضبط أسلحة نارية وكميات من الحشيش والهيروين بحوزة 8 أشخاص في المنوفية

صحة الشرقية تناقش خطة عمل الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

صحة الشرقية تناقش خطة عمل الفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا