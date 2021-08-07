أولمبياد طوكيو 2020.. أحمد الجندي يحرز الفضية الأولى لمصر في الخماسي الحديث

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نجح أحمد الجندي، لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث، في حصد الميدالية الفضية الأولى لمصر في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

حصد الجندي 208 نقطة في رياضة السلاح قبل يومين، واليوم حصل على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وكان الجندي قد احتل المركز الخامس فى منافسات السباحة بزمن 1:57.13 دقيقة.

وفي رياضة الجري والرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة.

وجاء الجندي في المركز الثاني برصيد 1477، بينما حصل جو شونج لاعب المنتخب البريطاني على على الميدالية الذهبية برصيد 1482، وجاء بطل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 1470.

وحصدت مصر 4 برونزيات خلال هذه الدورة الأولمبية من خلال هداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، وجيانا فاروق، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه.