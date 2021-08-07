القوى العاملة تنجح في تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات مصري توفي بالرياض

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية لمواطن مصري وافته المنية وهو على رأس العمل بإجمالي 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي أن الوزير، كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي «محمد.ص.ص.خ»، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل، حيث كان يعمل مراقب تشغيل برج الحفر بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، في تقريره للوزير إن المكتب قام بتحصيل مستحقات المواطن المصري المتوفي «محمد.ص.ص.خ»، والذى وافته المنية وهو على رأس العمل وديا من الشركة وإرسالها إلى ورثته بمصر، وتم تحويل مبلغ 263 ألفاً و486 ريالا سعودياً أي ما يعادل مليون و104 ألفا و584 جنيها مصريا ،إلى حساب السفارة المصرية بالرياض والتى قامت بتحويلها إلى ورثته بمصر.